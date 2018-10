Móveis doados ajudarão a reconstruir Museu Nacional

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concluiu ontem a doação de 1.164 itens para a reconstrução do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, destruído por um incêndio no começo de setembro. Os itens são, em sua maioria, móveis, incluindo mesas, cadeiras, estações de trabalho, gaveteiros e armários.

Um primeiro lote de doações já havia sido entregue no último dia 15. As doações também atendem a uma necessidade do INPI de liberar equipamentos ociosos em sua antiga sede, que precisa ser devolvida à Secretaria de Patrimônio da União.