Matrícula na Educação Infantil municipal abre dia 29 e rematrícula passa a ser presencial

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Porto Alegre divulgou nesta quarta-feira (17) que a matrícula de alunos novos na Educação Infantil (de 0 a 5 anos) para o ano letivo de 2019 começa no dia 29 de outubro e vai até 23 de novembro. A partir deste ano, o período de rematrícula deixará de ser automático para ser obrigatoriamente presencial. As rematrículas iniciam em 29 de novembro e vão até 21 de dezembro.

As inscrições de novos alunos podem ser realizadas diretamente nas escolas da rede municipal ou comunitária. É permitido concorrer a vaga em uma escola da rede do município e em até duas comunitárias. É indispensável apresentar certidão de nascimento da criança ou RG com número da certidão, bem como comprovante de residência, comprovante de renda ou declaração de renda. Beneficiários do Bolsa Família devem portar o cartão do Programa ou último extrato de recebimento do benefício.

A lista com os alunos selecionados para as vagas, e também os suplentes, deve ser divulgada no dia 14 de dezembro no próprio local de inscrição, onde também serão realizadas as matrícula. O período de chamamento dos alunos novos será de 17 a 21 de dezembro.