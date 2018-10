Dados apontam para queda da criminalidade no Estado

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP) divulgou ontem os mais recentes dados estatísticos a respeito da criminalidade no Estado. Segundo a pasta, os crimes contra a vida mantiveram tendência de queda entre janeiro e setembro deste ano: no comparativo com o mesmo período em 2017, os homicídios teriam caído 22,9%, enquanto os latrocínios tiveram redução de 30,7%.

De acordo com a secretaria, o mês de setembro é o de menor incidência de latrocínio neste ano, com quatro registros. Ao todo, 179 vítimas de homicídio doloso foram contabilizadas durante o último mês.

Em Porto Alegre, as ocorrências de homicídio doloso caíram 19% no ano até aqui, e as de latrocínio permanecem estáveis no comparativo. O número de vítimas fatais de homicídio, conforme o balanço da SSP, teria caído 16%, na comparação com os nove primeiros meses do ano passado.

Dos índices medidos pela secretaria, apenas o de roubo de bancos teria apresentado alta no período, de 2%. Outras modalidades criminosas que, segundo a pasta, apresentaram queda acentuada, foram o roubo de usuários de transporte coletivo (diminuição de 44%), abigeato (26,8%), furto de bancos (24,8%) e roubo de comércio (27,8%), entre outros.