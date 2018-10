Prêmio Pesquisador Gaúcho será entregue amanhã

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, entrega amanhã, às 20h30min, na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2018. O tema desta oitava edição é "Ciência para a redução das desigualdades", acompanhando a temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

A distinção visa reconhecer atividades de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento, que contribuam para a busca de equidade. O estudo desenvolvido deve contribuir de maneira relevante para a redução das desigualdades e para a promoção da inclusão social, econômica e política de todos, independentemente de idade, gênero, deficiência, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra segmentação.

O Prêmio Pesquisador Gaúcho também contempla categorias para jovens cientistas e pesquisadores atuando em empresas e na área industrial com foco na inovação tecnológica por meio das categorias Jovem Pesquisador, Pesquisador Empreendedor e Pesquisador na Indústria.

O evento ainda dará destaque aos nove Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs) sediados no Rio Grande do Sul, que estudam temas como ciências forenses, genética médica populacional, hormônios e saúde da mulher, resistência a antimicrobianos, tecnologia da criosfera, geração distribuída de energia elétrica, tuberculose, avaliação de tecnologias em saúde e doenças cerebrais, excitoxidade e neuroproteção.