Montagem das estruturas da 64ª Feira do Livro de Porto Alegre está em processo de conclusão

Lívia Rossa

A pouco mais de duas semanas do início da 64ª Feira do Livro de Porto Alegre, que começa no dia 1º de novembro, a estrutura metálica já está no local do evento, mas a montagem, iniciada na terça-feira passada, segue no processo de conclusão. De acordo com a organização do evento, a área total deve ter nove mil metros quadrados, mesmo tamanho do ano passado, sendo seis mil metros quadrados de área coberta. Este ano serão 104 bancas na feira, 85 delas destinadas à literatura geral, 13 à literatura infantil e seis à literatura internacional.

O evento acontece tradicionalmente na Praça de Alfândega, no Centro Histórico da Capital, e a previsão de conclusão de montagem obedece à regra de entrega em até um dia antes do início das atividades. Correndo contra o tempo, 250 operários devem fazer um intensivo na última semana. Atualmente, 30 trabalhadores atuam na montagem da estrutura que está espalhada no chão.

Nesta terça-feira (16), o corredor central da feira, que fica na rua Sete de Setembro, estava com a estrutura de ferro pronta pela metade - de um lado, concluída com estrutura de aço e lona, e, do outro, com o aço totalmente no chão. Já entre o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) e o Memorial do Rio Grande do Sul, a montagem ainda não foi finalizada e containers destinados aos operários estão no local. É possível ver, no entanto, as mesas e os balaios onde os livros serão mostrados durante a feira.

Na rua dos Andradas, outro local de grande circulação do evento, a estrutura de ferro encontra-se completamente no chão, deixando a passagem totalmente interrompida no meio da praça e obrigando os pedestres a circularem pelo entorno. Para a artesã Josiane de Lima, que trabalha na rua Sete de Setembro, a espera para este ano não é animadora. Ela diz que já não produz a mais só para o evento como fazia antigamente. "A cada ano a Feira diminui. Antes, as vendas eram melhores do que o Natal nesta época, mas a expectativa é bem ruim para este ano”, afirma Josiane.