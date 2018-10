Vestibular da Ufrgs abre inscrições nesta segunda-feira

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (15) até o dia 12 de novembro, as inscrições para o Vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) de 2019. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da universidade . As provas serão aplicadas entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2019. O valor da inscrição é de R$ 125,00.