PRF aplica mais de três mil multas no RS durante feriado de Nossa Senhora Aparecida

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado nacionalmente nessa sexta-feira (12), movimentou as rodovias federais do Rio Grande do Sul entre a quinta-feira (11) e o domingo (14). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 3.372 veículos foram fiscalizados e mais de três mil multas foram aplicadas durante a operação Viagem Segura. Ao todo, foram 3.062 infrações apuradas, envolvendo embriaguez ao volante e documentação irregular ou vencida.

O feriado também foi violento nas estradas. De acordo com o balanço da PRF, cinco pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas em 45 acidentes registrados nas BRs gaúchas.

No domingo (14), quatro pessoas de uma mesma família morrem na BR-158, em Boa Vista das Missões. Um Jeep com placas de Palmeira das Missões teria perdido o controle e saída da pista, chocando-se com uma árvore. Cinco pessoas estavam no carro, mas apenas uma foi socorrida com vida e levada para hospital em Palmeiras das Missões.

A operação ainda recolheu 99 veículos por irregularidades em documentos ou em equipamentos de segurança. Outros 81 motoristas tiveram suas carteiras de habilitação (CNH) recolhidas por embriaguez ou por vencimento e suspensão das mesmas.

Na manhã desta segunda-feira (15), o trânsito seguia complicado, sobretudo nos trechos de acesso a Porto Alegre. Por volta das 6h30min, um caminhão carregado de refrigerantes tombou no km 235 da BR-386, em Soledade.