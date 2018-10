Estacionar na Área Azul de Porto Alegre ficará mais caro a partir desta segunda-feira

Novos parquímetros que estão sendo instalados no Centro já vão operar com o novo valor Luciano Lanes/PMPA/Divulgação/JC

A área Azul de Porto Alegre passará a ter nova tarifa a partir desta segunda-feira (15). A cada meia hora, o valor do estacionamento passará de R$ 1,00 para R$ 1,05. O reajuste, feito pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde 2016, havia sido decretado em setembro.

A reprogramação dos parquímetros ao novo valor, no entanto, será gradual e pode demorar até 15 dias. Algumas regiões da cidade poderão estar com o serviço ativo com o valor antigo e outras com o valor novo. "A alteração será feita ao longo da segunda quinzena de outubro, mas, até o fim do mês, todos os equipamentos estarão programados com o valor reajustado", afirmou em nota a diretora administrativa e financeira da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Milene Hartmann.

No Centro Histórico, por exemplo, os parquímetros estavam desativados desde 18 de setembro, para a substituição dos equipamentos por novos, da empresa Zona Azul Brasil. Estes equipamentos, previstos para serem substituídos até o dia 24 de outubro, já passarão a operar com os novos valores reajustados.