Cirurgião plástico Jorge Fonseca Ely morre aos 88 anos

Morreu neste sábado (13), aos 88 anos, o cirurgião plástico Jorge Fonseca Ely.

Formado pela Ufrgs em 1954, ele foi o primeiro médico do Brasil a realizar um reimplante de mão, no ano de 1968 - fato que completou cinco décadas na semana passada. Foi professor titular de Cirurgia Plástica da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, atual UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre).

Apaixonado por artes plásticas, em 2008, Ely lançou a autobiografia Imagens de uma vida, pela editora AGE. O velório ocorreu ontem no Crematório Metropolitano. O cirurgião era pai do colunista social do Jornal do Comércio, Eduardo Bins Ely.