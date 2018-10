Juiz suspende audiências de desapropriações da segunda ponte do Guaíba

Estão suspensas as audiências de conciliação com as famílias que residem nas áreas atingidas pela construção da segunda ponte do Guaíba, em Porto Alegre, onde serão feitas desapropriações. As rodadas estavam marcadas para os dias 16 e 17 deste mês na Justiça Federal.

O juiz federal Hermes Siedler da Conceição Júnior, da 26ª Vara Federal de Porto Alegre, suspendeu as audiências. Segundo a assessoria de imprensa da Justiça Federal, Conceição Júnior avaliou que são necessárias mais tratativas com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) "para que a solução alcançada contemple todas as famílias que precisam ser desapropriadas".

O magistrado agendou reunião com o Dnit para esta segunda-feira (15).