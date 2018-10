Concepa obtém nova decisão para reassumir freeway

Patrícia Comunello

A novela da concessão dos trechos das BRs 116 e 290, principalmente na abrangência da freeway, que liga Porto Alegre ao Litoral Norte, tem novo capítulo. A Triunfo Concepa conseguiu novamente na Justiça medida para reassumir a rodovia. Em meados de agosto passado, a empresa perdeu a liminar que havia obtido para retomar a concessão

Segundo comunicado da empresa, uma liminar foi obtida no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), com sede em Brasília. Em ação que tramita no TRF-1, a concessionária alega que é preciso fazer o reequilíbrio financeiro, tema que já foi levado à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A decisão é dessa quinta-feira (11). A concessionária informa que "já se prepara para, assim que for definida a data de retorno, voltar a prestar os serviços de conservação, atendimento médico, auxílio mecânico e monitoramento 24h da rodovia". A ANTT precisa ser notificada.

A Triunfo Concepa deve permanecer na rodovia ao menos até conclusão da nova licitação para definir quem terá a concessão da Rodovia de Integração do Sul (RIS), que englobará os trechos BR-290 e BR-116. Os valores dos pedágios são os mesmos anteriores à saída da empresa - de R$ 3,50, em Gravataí, com cobrança bidirecional, e R$ 7,10 em Santo Antônio da Patrulha e Eldorado do Sul, com cobrança unidirecional.