Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 27 milhões neste sábado

Quem tem planos de tentar ficar milionário tem pouco menso de dois dias para tentar a sorte no novo sorteio da Mega-Sena, que tem prêmio de R$ 27 milhões no sorteio deste sábado (13). O concurso 2.087 terá sorteio às 20h (horário de Brasília) em Joaçaba, interior de Santa Catarina.

As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer lotérica do País. Clientes da Caixa podem fazer seus jogos no Portal Loterias Online, mas só quem tem mais de 18 anos com horário que segue o limite de sábado. O valor mínimo para apostar é de R$ 30,00 e o máximo de R$ 500,00.