Dnit/RS pede remanejamento de R$ 56 milhões para obras no RS

Paulo Egídio

A superintendência gaúcha do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) pediu à bancada gaúcha no Congresso Nacional o remanejamento de aproximadamente R$ 56 milhões do orçamento da União para obras no Rio Grande do Sul.

Entre as obras possivelmente beneficiadas, estão as duplicações da BR-116, entre Guaíba e Pelotas, e da BR-290, entre Eldorado do Sul e Pantano Grande, parcialmente paralisadas em função do contingenciamento de recursos do governo federal.

O valor estava previsto para ser aplicado em uma ponte entre Porto Xavier e a cidade de San Javier, na Argentina, que ainda não teve projeto apresentado. Atualmente, o trajeto entre as duas cidades é feito de balsa, pelo rio Uruguai.

O Dnit, através de sua assessoria, ressaltou que as verbas só podem ser remanejadas pela bancada e que “diversas obras seriam beneficiadas por este remanejamento”. Uma reunião da bancada está agendada para a próxima terça-feira (16) para definir o destino dos recursos. Na ocasião, também será discutida a realocação de verbas para a conclusão de trevos de acesso a municípios do Estado.