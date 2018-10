Veja o que abre no feriado de Nossa Senhora Aparecida em Porto Alegre

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado em todo o País nesta sexta-feira (12), será de horários especiais de comércio, serviços públicos, shoppings e supermercados de Porto Alegre.

A data ainda deve ser marcada pela tradicional procissão de Nossa Senhora Aparecida. A primeira procissão será será a partir das 7h30min e encerra-se após as 20h40min, partindo pela manhã da praça Senador Alberto Pasqualini, com retorno ao mesmo local. A segunda procissão ocorre a partir das 19h20min no entorno da praça. Ainda na parte da manhã, ocorre a Procissão dos Motociclistas, com concentração e saída prevista às 7h, da avenida Augusto de Carvalho, e encerrando na área lateral do Porto Seco.

O Sindilojas Porto Alegre informa que o comércio da Capital poderá atender normalmente com empregados, mas deve possuir no estabelecimento a declaração de opção pelo trabalho em feriados neste ano, além da certidão de regularidade sindical emitida pelo sindicato.

Os supermercados de Porto Alegre devem abrir normalmente, ficando a critério de cada rede fazer horários reduzidos. Já as lojas dos shopping centers têm, em sua maioria, abertura opcional durante a tarde, das 14h às 20h, enquanto a maior parte das praças de alimentação deve abrir entre 10h e 22h.

A EPTC informa que os ônibus circulam com tabela de feriado (equivalente à de domingos). Os órgãos municipais que desempenham serviços essenciais atuarão em regime de plantão. A Trensurb informa que os intervalos entre trens no feriado de sexta-feira (12) seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos – com exceção dos últimos trens da noite. No sábado (13) e domingo (14), a operação do metrô segue as tabelas horárias normais para cada dia.

Não haverá atendimento nas agências bancárias, e a alternativa são os canais de atendimento como caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e banco por telefone. As Unidades do TudoFácil (Centro, Zona Norte e Zona Sul) e o mercado da Ceasa também não abrirão na data. O Mercado Público, no Centro da Capital, também fecha, reabrindo normalmente no sábado (13), das 7h30min às 18h30min.

Os prontos atendimentos e hospitais do município - Hospital de Pronto Socorro (HPS) - para casos de trauma - e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) - permanecerão abertos 24 horas para atender à população. As unidades de saúde estarão fechadas nesta sexta-feira, com atendimento normal na segunda-feira (15), a partir das 8h, além de três unidades que funcionam em horário estendido - Unidade de Saúde São Carlos, Unidade de Saúde Modelo e Unidade de Saúde Tristeza, até as 22h.

A 94ª edição da Viagem Segura se estende por quatro dias, da zero hora desta quinta-feira (11) até a meia-noite de domingo (14). A operação é realizada pela Polícia Rodoviária Federal, pelo DetranRS, pela Polícia Civil, pela Brigada Militar e pelo Comando Rodoviário durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Em Porto Alegre acontece a Megablitz na quinta (11).