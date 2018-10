Prefeitura emite sete licenças ambientais para construção de edifícios em dez dias

Nos últimos dez dias, a prefeitura de Porto Alegre emitiu sete licenças ambientais para a construção de seis edifícios residenciais e de um loteamento na Capital. De acordo com a secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), a tramitação dos projetos levou metade do tempo habitual, e o trabalho tem sido feito de forma acelerada, conforme orientação do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB). Segundo a prefeitura, a construção dos empreendimentos vai possibilitar a criação de mais 780 vagas de emprego diretas e indiretas no município.

Ao todo, os sete empreendimento liberados têm potencial de gerar Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 298 milhões. O dado é calculado a partir da soma do potencial de venda de todas as unidades dos empreendimentos. “De janeiro a outubro, as licenças emitidas pela prefeitura para construção civil resultaram em um VGV de R$ 2,267 bilhões”, informa o secretario da Smams, Maurício Fernandes.

As licenças ambientais concedidas autorizam o início das obras e estabelecem condições e restrições quanto à poluição hídrica, atmosférica, movimentação de terra, vegetação, fauna e também geração e destino de resíduos sólidos. Serão construídos prédios residenciais nos bairros Santo Antônio, Menino Deus, Rio Branco, Azenha, Petrópolis e Montserrat, além de ser implementado um loteamento no bairro Belém velho. Os documentos têm validade de um ano.