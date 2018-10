Dia das crianças tem programação gratuita em Porto Alegre

Lívia Rossa

Comemorado nesta sexta-feira (12), feriado nacional, o Dia das Crianças deve desafiar os pais a buscar novas alternativas para a diversão dos pequenos. Embora as vendas de brinquedos na data devam apresentar elevação em relação às 2017, aponta a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do RS (Fecomércio-RS), o cenário econômico deve contribuir para que os gastos dos familiares com brinquedos sejam mais contidos este ano.

Presenteando as crianças com brinquedos ou não, os pais e familiares possuem opções em Porto Alegre para divertir os pequenos sem grandes gastos, já que a reunião com amigos e família também faz parte da diversão.

São atividades gratuitas nos espaços públicos e privados voltadas para a semana infantil. Por conta da grande circulação de pessoas e dos espaços ampliados, as atrações dos shopping centers estão entre as mais populares para levar as crianças.

No BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300, no bairro Cristal), na zona sul, a atração Voando nas Nuvens localizada na Praça Rosa dos Ventos traz, até o dia 14 de outubro, de segunda a sexta, das 14h às 20h, e neste sábado e domingo, das 12h às 20h, o Balonismo Lúdico – brinquedo mecânico que imita um balão e atinge até três metros - para crianças de 4 a 12 anos. As crianças devem estar acompanhadas de um responsável maior de 18 anos. Também haverá oficinas de luminária e móbile.

Já o Shopping Praia de Belas (Av. Praia de Belas, 1181 - Praia de Belas), o D Kids Arena , evento itinerante do canal fechado infantil Discovery Kids, traz também até o dia 14 de outubro, para crianças de 0 a 8 anos, atrações e personagens para divertir os pequenos. As atividades acontecem na Praça de Eventos - Ala Norte. São áreas temáticas, como o observatório do "O Show da Luna", o palco Mini Beat Power Rockers, o navio Zak Storm e a última área Natugato, que traz painéis sensoriais para crianças com idades até três anos.

As atividades têm capacidade para oito crianças a cada cinco minutos e tem duração de 25 minutos. Acontece de segunda à sexta, das 14h às 19h30min (horário de entrada da última turma), no sábado das 10h30min às 19h30min e no domingo das 14h às 19h30min. É necessário marcar horário, além de adquirir ingresso (simbólico) antes da atividade.

No Iguatemi (avenida João Wallig, 1800 - Passo d'Areia), zona norte, até dia 14 de outubro, estão disponíveis oficinas de receitas com a atividade Pequenos Grandes Chefs , que acontece na Praça de Alimentação do 3º piso do shopping. O evento é voltado para crianças de 4 a 12 anos, e as oficinas acontecem a cada 30 minutos, sendo que cada aula gastronômica dura 20 minutos. O agendamento é feito no local, por ordem de chegada. Das 10h às 22h, com o último agendamento no local às 21h.

Familiares que desejem levar os pequenos para atividades ao ar livre podem conferir a programação da Prefeitura de Porto Alegre, que realiza a tradicional festa em comemoração ao Dia das Crianças neste domingo (14), das 14h às 18h, no Parque Marinha do Brasil em frente à sede da Diretoria de Esporte Recreação e Lazer da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (Avenida Borges de Medeiros 2713), com apoio do Sesc-RS

As atrações são variadas e contam com Palco Interativo, Brinquedos Infláveis, Camas Elásticas, Futebol de Mesa, Jogos de Mesa, Oficinas de Beisebol, de Frisbee, de Patinação, de Rúgbi, de Tênis, de Xadrez, Ônibus do Inter e do Grêmio, Tenda da Polícia do Exército, Ônibus da Brigada Militar, Percurso de Cordas, Personagens Infantis, Pintura de Rosto, Pintura em Desenhos, Show Diversos, Sorteio de Brindes, Basquete Eletrônico, Aero-hockey e passeio a cavalo.

Os Institutos culturais também possuem programação para o feriado do dia 12. Na Fundação Iberê Camargo (Av. Padre Cacique, 2.000, Bairro Praia de Belas) haverá uma homenagem às crianças. Na sexta-feira (12), no Átrio da Fundação, às 15h, a visita Viajando pelo museu deve fazer um percurso para conhecer as obras e a vida de Iberê Camargo. São 50 vagas para crianças a partir dos 6 anos, e as inscrições devem ser feitas no link da atividade . Os pequenos devem estar acompanhados por um responsável durante toda a oficina.

Já no sábado (13), também às 15h, no Ateliê de Criação, 4º andar, a oficina Retrato em duplas deve ensinar por meio de observação e rascunhos a retratar o outro. As vagas estão disponíveis para 15 duplas, a partir dos 8 anos de idade. A inscrição pode ser realizada no link da atividade . Para finalizar a programação, neste domingo (14), deve acontecer o Cine Iberê: Contos da Noite (Distribuição Zeta Filmes, Classificação livre). A atividade não possui limite de idade e nem exige inscrição, mas é importante chegar cedo pois serão disponibilizadas apenas 100 vagas por ordem de chegada. A animação é de Michel Ocelot, no conto de fadas Contos da noite.