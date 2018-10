Secretários de Bagé são afastados por suspeita de irregularidades em licitações

Dois secretários do município de Bagé, na Campanha gaúcha, foram afastados das pastas do Meio Ambiente e de Finanças nesta terça-feira (9), durante ação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) que investiga irregularidades em licitações feitas pela prefeitura. Aroldo Quintana, secretário de Meio Ambiente, e José Otávio Gonçalves, secretário de Economia, Finanças e Recursos Humanos, tiveram o exercício dos cargos suspensos por 180 dias e, durante este período, não poderão frequentar a sede municipal.

Durante a ação foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dez residências, nas sedes de duas empresas investigadas e em quatro repartições públicas.

De acordo com o MP, os problemas encontrados envolvem contratações para o recolhimento de lixo pela prefeitura, realizadas a partir de 2017. As irregularidades eram praticadas por meio de dispensas de licitação, fracionamentos e pagamentos em duplicidade, sem prévio empenho ou mesmo sem contrato, para beneficiar as empresas de três suspeitos.

A operação também suspendeu as atividades de três empresas, além dos contratos mantidos por elas com o município. Para o serviço de coleta de resíduos sólidos, cuja seleção teria ocorrido com direcionamento para empresa que não possui experiência no ramo, foi dado o prazo de 30 dias antes do fim das atividades para que os trabalhos não sejam interrompidos até nova contratação.

Também foram encontradas irregularidades na contratação para a coleta de lixo, com suspeita de superfaturamento. A prática atingiria, ainda, os serviço de copeiragem, higienização e desinfecção de postos de saúde.