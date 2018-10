Tribunal Regional Eleitoral gaúcho rebate fake news

Isabella Sander

Diante da disseminação de informações falsas ao longo deste domingo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul, Jorge Dall'Agnol, antecipou sua coletiva de imprensa para as 16h de domingo, antes do encerramento da votação, a fim de rebater as fake news.

Segundo ele, uma das denúncias mais comuns foi a de que, quando o eleitor apertava o número 1 na urna eletrônica, automaticamente o número 3 já aparecia em sequência. "Isso é mentira, fake news, não tem como existir isso. Assim como o software usado na nossa urna não pode ser usado em outro dispositivo, nenhum outro software pode ser usado nas urnas", salienta.

A orientação foi de que, quando uma denúncia como essa surgisse, um juiz eleitoral se encaminhasse à seção e convidasse a pessoa a demonstrar a falha, mas isso não ocorreu durante a votação.