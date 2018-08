Casos de sarampo chegam a 1.100 no ano no País, com cinco mortes

O Ministério da Saúde informou que o País possui 1.100 casos confirmados de sarampo neste ano; outros 5.169 estão sob investigação. A maioria dos confirmados (788) foi registrada no Estado do Amazonas e, segundo a pasta, o surto, que Roraima (281 casos) também enfrenta, se deve à importação do vírus ligado ao que circula na Venezuela. Para tentar conter o avanço da doença, que causou cinco mortes, está em vigência até 31 de agosto uma campanha de vacinação, que também inclui a imunização contra a poliomielite, com público-alvo de crianças de um a 4 anos e 11 meses.

Os surtos estão relacionados à importação, já que o genótipo do vírus (D8) que está circulando no país é o mesmo que circula na Venezuela", declarou o ministério. Os casos que circulam fora de Roraima e Amazonas são classificados como "isolados". Foram identificadas infecções em São Paulo (1), Rio de Janeiro (14), Rio Grande do Sul (13); Rondônia (1) e Pará (2). "O Ministério da Saúde permanece acompanhando a situação e prestando o apoio necessário aos Estados."

Das cinco mortes, quatro ocorreram em Roraima, sendo três estrangeiros e um brasileiro. O outro óbito foi de um brasileiro no Amazonas.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Sarampo se estenderá até o dia 31 de agosto e pretende vacinar 11,2 milhões de crianças, informou o Ministério da Saúde. O dia D de mobilização nacional ocorrerá no sábado, 18, quando os mais de 36 mil postos estarão abertos no País.

"A meta é vacinar pelo menos 95% das crianças, para diminuir a possibilidade de retorno da pólio e reemergência do sarampo, doenças já eliminadas no Brasil. Todas as crianças entre 1 ano e menores de 5 anos devem ser levadas aos postos de vacinação, independente da situação vacinal anterior", informou a pasta.

De acordo com o ministério, entre 2013 e 2015 ocorreram surtos de sarampo decorrentes de pacientes vindos de outros países, sendo registrados neste período 1.310 casos da doença. O maior número de casos foi registrado nos estados de Pernambuco e Ceará Em 2017, casos de sarampo em venezuelanos que adentraram em Roraima foram confirmados, ocasionando um surto da doença no Estado, com ampliação de casos da doença para Manaus em 2018.