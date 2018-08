Municipários ocupam sede da prefeitura de Porto Alegre

Aos gritos de "negociação já", centenas de manifestantes estão no salão nobre do Paço PMPA/DIVULGAÇÃO/JC

Municipários em greve ocuparam no fim da manhã desta terça-feira (7) o salão nobre do Paço Municipal, bem ao lado do gabinete do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), no Centro Histórico. Também há manifestantes em diversos pontos, nas escadas e acessos ao segundo andar do prédio. A Guarda Municipal está no local, mas mantém o acesso livre ao interior do Paço. A prefeitura solicitou o reforço da Brigada Militar, mas a categoria teria informado que só compareceria com o envio de um ofício.

A categoria, paralisada há mais de uma semana para tentar impedir a aprovação de projetos que mudam benefícios do funcionalismo, pressiona por negociação. Aos gritos de "negociação já", centenas de manifestantes estão no local e dizem que não vão sair até serem recebidos pelo prefeito. "Estamos em greve há oito dias. Se o prefeito não nos receber, não saímos", diz o diretor geral do Sindicato dos Municipários (Simpa), Alberto Terres.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, o prefeito Marchezan estava em agenda externa no momento em que os municipários ocuparam o prédio, por volta das 11h. Já o vice-prefeito, Gustavo Paim, estava no prédio.

Antes de ingressarem no prédio, os municipários protestavam em frente ao Paço Municipal. Além de reagir a projetos da prefeitura que mexem na carreira, os manifestantes dizem que as propostas são "privatistas" e podem sucatear o setor público.