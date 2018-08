Feevale terá curso de Medicina Veterinária em Campo Bom; seleção abre nesta terça

A Universidade Feevale obteve autorização do Ministério da Educação (MEC) para oferecer o curso de graduação em Medicina Veterinária no Campus III, em Campo Bom. A inscrição para o processo seletivo do segundo semestre abre já nesta terça-feira (7), no site da instituição , e segue até o dia 28 de agosto.

Por enquanto, o ingresso é exclusivamente feito por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os interessados podem se candidatar para as 55 vagas oferecidas neste semestre, sendo que os selecionados devem realizar a matrícula até o dia 31 de agosto. As aulas iniciam no dia 3 de setembro.

De acordo com o reitor da instituição, Cleber Prodanov, este é o primeiro curso de graduação no município e sua implantação é um passo importante para toda região do Vale do Sinos. O curso possui um currículo integral e diurno, com 4.180 horas divididas em 10 semestres.

Os alunos terão acesso à estrutura do campus, que contará com um Hospital Escola Veterinário previsto para entrar em funcionamento a partir do 4º semestre da graduação, além de diversos laboratórios. O hospital vai realizar exames e atendimento clínico e cirúrgico para animais de grande e pequeno porte. A universidade afirma que os espaços seguem as normativas do Conselho Profissional de Medicina Veterinária e Vigilância Sanitária Estadual.