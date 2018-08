Liminar obriga IPA a colocar em dia pagamento de professores

O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) obteve uma liminar que obriga o Centro Universitário Metodista (IPA) a colocar em dia o pagamento de seus professores. Segundo o Sindicato dos Professores do Ensino Privado (Sinpro-RS), o atraso salarial ocorre desde setembro de 2016 e chegou a atingir, em abril e maio deste ano, 150 dos 253 professores da instituição.

Em protesto, os professores haviam entrado em greve no fim de abril, em razão da falta do pagamento dos salários de março, e voltaram a paralisar as atividades na metade de maio, pelo atraso nos pagamentos de abril.

Se atrasar novamente os salários, o IPA terá de pagar multa de R$ 250,00, multiplicados pelo número de empregados atingidos. A liminar - concedida pelo juiz do Trabalho substituto Tiago dos Santos Pinto da Motta - decorre de ação civil pública (ACP) ajuizada pelo procurador do MPT em Porto Alegre Bernardo Mata Schuch, e a investigação partiu de denúncia anônima. O instituto se recusou a firmar termo de ajuste de conduta (TAC), proposto pelo MPT.

MPT requer a condenação do IPA ao pagamento de indenização de R$ 500 mil por danos morais coletivos e difusos, com destino a ser definido posteriormente. A ação é julgada pela 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre.