Chacina em Caxias do Sul deixa quatro mortos

Quatro pessoas foram mortas a tiros no bairro Planalto, em Caxias do Sul, na região serrana do Rio Grande do Sul. A chacina ocorreu na noite de quinta-feira (2), por volta das 20h. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas - dois homens e duas mulheres - foram mortas a tiros em uma viela sem pavimentação popularmente conhecida como "Beco da Esperança".

As vítimas foram identificadas como: José William Oliveira Machado, de 23 anos, Tatiane Vidal dos Santos, 19 anos, Emerson Luiz da Cruz Ferreira, 39 anos, e Cassia Valadão dos Santos, de 21 anos. Segundo a perícia, Cassia estava grávida de oito meses.

A investigação da Polícia Civil aponta que as vítimas foram executadas em frente a uma residência por quatro homens. O local é conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas. Minutos depois da chacina, outro homem foi morto a tiros num outro bairro. A vítima foi identificada como Maicon Bordin, de 38 anos.

Ainda na mesma noite, já no bairro Castelo, em um bar da região, outro homem foi executado por criminosos, totalizando seis mortes violentas com o uso de arma de fogo em apenas uma noite.

A Polícia Civil não descarta que as execuções das vítimas estejam relacionadas. Os autores dos crimes ainda não foram identificados. Desde janeiro deste ano, já são 81 mortos por assassinatos no município de Caxias do Sul.