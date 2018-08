Prefeitura divulga administradores de mais dois bares da Orla do Guaíba

A prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta quinta-feira (2) os vencedores da licitação para operar os bares 2 e 3, localizados próximos à Usina do Gasômetro, no trecho 1 do Parque Urbano da Orla do Guaíba, revitalizado e entregue no fim de junho. As empresas terão um prazo de 60 dias para o início da operação no local.

O bar 2 será controlado por Bonan Picon Pizzeria, que apresentou melhor oferta no processo licitatório, no valor de R$ 16.750,00. Já a permissão para o bar 3 ficou com a empresa Bar do Espartano, com oferta de R$ 18.650,00.

Em junho, foi assinado o termo de permissão do bar 1 e do restaurante panorâmico, cujos permissionários vencedores foram, respectivamente, SMRS Alimentação e Eventos Eireli e Boteco do Sol Eireli.

Quatro bares e um restaurante compõem as atividades comerciais da Orla e contam com espaço gastronômico, balcão de atendimento, salão para o público, sanitários, vestiários, depósitos, e áreas externas, voltadas para o Guaíba.

Para poder participar do pregão do bar 4 da Orla, em data ainda ser divulgada, as empresas interessadas deverão realizar o seu cadastramento no website www.portaldecompraspublicas.com.br