Palestra gratuita aborda leitura obrigatória para o vestibular da Ufrgs

O Programa Especial de Treinamento (PET) do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) está promovendo uma série de palestras gratuitas, ministradas por professores e alunos do programa de Pós-Graduação (PPG), sobre as obras cuja leitura é obrigatória para o vestibular de 2019 da universidade.

O próximo encontro será realizado na terça-feira (7), às 19h, no Anfiteatro Alfedro Leal na faculdade de Farmácia da Ufrgs (Av. Ipiranga, 2752) e abordará o livro Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus. A palestra será conduzida pela professora Roberta Flores Pedroso, mestra em Literatura Brasileira.

Aberto ao público, o evento tem por objetivo auxiliar na preparação dos vestibulandos e tem como principal público-alvo alunos da rede pública de ensino que não têm acesso a cursinhos pré-vestibular.

As inscrições podem ser realizadas através de um formulário online ou através do e-mail ufrgspetletras@gmail.com.