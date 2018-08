Facebook e Instagram criam ferramentas para controlar tempo gasto nas redes

Folhapress

As redes sociais Facebook e Instagram passaram a permitir que usuários administrem o tempo que gastam nesses ambientes virtuais. Nesta quarta-feira (1º), foram liberadas novas ferramenta que gerenciam e controlam quanto cada pessoa gasta usando seu perfil nas redes.

As duas plataformas vão fornecer um lembrete diário para controlar o tempo de utilização e também uma nova maneira de limitar as notificações.

As opções de gerenciamento do tempo estarão disponíveis nas configurações das duas redes. No Instagram, é preciso clicar em"Sua atividade" e, no Facebook, a opção está em "Tempo no Facebook". Na parte superior, haverá um painel que mostra o tempo médio de uso dos aplicativos.

Sob o painel com as informações, é possível definir um lembrete diário que alertará o usuário quando for atingido o tempo estipulado para ser gasto naquele aplicativo. Também haverá a possibilidade de limitaras notificações do Facebook ou do Instagram por um período de tempo.