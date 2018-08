Ladrões levam maçanetas de bronze da porta do Iphan

Agência O Globo

Ladrões roubaram nesta quarta-feiras (1º) as maçanetas de bronze da porta do prédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), na Avenida Rio Branco, no Centro do Rio de Janeiro. O sumiço das peças foi constatado de manhã pelos funcionários, e comunicado à Polícia Federal.

Com 4,30 metros de altura e 2,30 metros de largura, a porta exibe imagens náuticas e de espécies da vegetação brasileira entalhadas em madeira pelo português Manuel Ferreira Tunes. O endereço onde hoje está o Iphan abrigou, no início do século XX, a Companhia Docas de Santos.

Par de espelhos com puxadores foi levado durante a madrugada.

Tombado pelo Iphan em 1978, o prédio tem cinco andares e é um dos últimos exemplares da primeira fase de construções da antiga Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco. Pelas redes sociais, internautas lamentaram o roubo da peça: "Vivia isso direto nas instalações da Light. Perdas irrecuperáveis para peças sem reposição. Triste!", comentou um usuário da rede.

Segundo o Iphan, o par de espelhos com puxadores, medindo 32 cm x 7,5 cm, em bronze cinzelado, foi roubado durante a madrugada da porta principal da superintendência do órgão.