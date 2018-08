Operação da PF ataca lavagem de dinheiro do tráfico

A Polícia Federal abriu nesta quinta-feira (2) a Operação Prelúdio contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Em nota, a PF informou que 30 policiais federais cumprem, nas cidades de São Paulo, Salvador e Valença (BA), seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, além de bloqueio de valores em contas bancárias e sequestro de imóveis adquiridos com recursos do tráfico de drogas.

A operação é desdobramento de uma apreensão de 810 kg de cocaína no ano de 2016, na cidade de Camaçari (BA). A droga seria enviada para a Bélgica, escondida numa carga de polpa de frutas, em um contêiner. A investigação apontou também que os investigados já tinham sido presos no ano de 1993 pela mesma prática, quando tentavam enviar cocaína para os Estados Unidos através do Porto de Fortaleza.

Em nota, a PF informou que "foi possível identificar que o chefe da organização criminosa utilizava empresas de fachada, sediadas na cidade de Valença/BA, para realizar exportações de cargas lícitas, onde eram ocultadas as drogas transportadas para a Europa".

Também foi comprovado que ele "construiu um patrimônio superior a 30 milhões de reais nos últimos anos, mesmo sem possuir uma atividade lícita para a obtenção desse montante, e que, entre 2010 e 2017, movimentou mais de R$ 54 milhões de reais em contas bancárias dele e da sua esposa".

Os alvos dos mandados de prisão são do Estado de São Paulo, mas moram em Salvador, onde o chefe da organização criminosa cumpre prisão domiciliar por ter sido preso em outubro de 2016, em poder dos 810 kg de cocaína, e em agosto de 2017, quando descumpriu a determinação judicial de prisão domiciliar ao tentar embarcar para São Paulo com uso de documento falso. Os investigados irão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.