Número de mortes no trânsito de Porto Alegre até julho é o menor em 20 anos

Os sete primeiros meses de 2018 foram o período menos violento do trânsito de Porto Alegre desde 1998. De janeiro a julho, 45 pessoas perderam a vida em acidentes na Capital, metade das 108 mortes registradas 20 anos atrás.

De acordo com números da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgados nesta quinta-feira (2), julho encerrou com redução de 71% em acidentes fatais no trânsito da cidade na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram duas mortes no mês passado, contra sete casos em julho de 2017.

Em número de acidentes, a redução foi de 19% (de 1.127 para 906). Não houve registro de mortes envolvendo motos, contra um caso em julho do ano passado. Também foi registrada uma queda de 80% nas vítimas fatais por atropelamentos (de 5 para 1). Em 2018, julho e fevereiro foram os meses com o menor número de vítimas fatais no trânsito (2).

Já na comparação dos dados do início do ano até agora com relação ao mesmo período do ano anterior, houve redução de 8% nos acidentes (de 7.162 para 6.573), e menos 16% em mortes (de 54 para 45). Os acidentes fatais envolvendo motos reduziram 20% (de 20 para 16) e os por atropelamentos 35% (de 28 para 18).