Operação investiga homicídio em reserva indígena do Estado

A reserva indígena do Votouro, no município de Benjamin Constant do Sul, na região do Alto Uruguai gaúcho, foi alvo de uma ação conjunta da Polícia Federal, Brigada Militar e Exército nesta quinta-feira (2) para apurar casos de homicídios e outros crimes ocorridos no local. A Operação Terra Sem Lei cumpriu 14 mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca.

De acordo com a PF, as investigações começaram em março deste ano, após o homicídio de um indígena dentro da reserva. Em maio, o sobrinho do prefeito de Benjamin Constant do Sul foi morto na região, e o próprio prefeito foi mantido em cárcere privado e torturado, fatos que também passaram a ser objetos de inquérito da Polícia Federal.

Cerca de 200 agendes participaram da operação. Os crimes investigados na ação são homicídio, tentativa de homicídio, incêndio criminoso, rixa qualificada, organização criminosa, cárcere privado e tortura.