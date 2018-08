Casos confirmados de sarampo chegam a 822 no Brasil

O número de casos confirmados de sarampo no País em 2018 chegou a 822. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério da Saúde e, segundo o balanço realizado até dia 18 de julho, cinco mortes foram confirmadas e 667 ocorrências da doença registradas, a maioria no Amazonas (519) e Roraima (272). Ambos os estados têm ainda 3.831 casos em investigação. Em 2016 e 2017, não foram registrados casos da doença no Brasil.

O balanço foi apresentado pelo ministro Gilberto Occhi durante o lançamento da Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo e a poliomielite, prevista para ocorrer entre 6 e 31 de agosto. O investimento na compra de 28,3 milhões de doses das vacinas foi de R$ 160,7 milhões. A meta é vacinar mais de 11,2 milhões de crianças em todo o País, imunizando 95% do público-alvo da campanha - crianças com mais de um ano e menores de cinco anos. "Os casos de sarampo e de pólio foram banidos das doenças existentes no País há alguns anos e daí houve a queda da cobertura vacinal. As possíveis causas da queda são o sucesso da vacina, que faz com que as doenças desapareçam, o desconhecimento individual sobre o benefício da vacina e o horário de funcionamento das unidades de vacinação, que é incompatível com as atividades das famílias", afirmou o ministro, que também culpou as notícias falsas.

A poliomielite não é registrada no País desde 1989, mas casos estão surgindo no Afeganistão, na Nigéria e no Paquistão. Mesmo que a doença não esteja presente no Brasil, Occhi reafirmou a importância da vacinação. O ministro apontou que, em 2011, a cobertura da vacina contra a poliomielite era de 101,3%. Em 2017, caiu para 78,4%. No caso da primeira dose da vacina contra o sarampo, passou de 102,3% em 2011 para 85,2% em 2017. A segunda dose passou de 92,8% em 2014 para 69,9% em 2017.