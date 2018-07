Pré-selecionados do Fies têm até dia 5 para confirmar adesão

O Ministério da Educação (MEC) divulgou ontem o resultado dos pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre de 2018. Os candidatos que aparecem na lista precisam complementar a inscrição e confirmar a adesão ao programa até o próximo dia 5. Estão sendo ofertadas, ao todo, 155 mil vagas, sendo 50 mil delas na modalidade juro zero.

Nessa edição do Fies, puderam participar estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas e sem zerar a redação. Para uma das vagas de juro zero há a exigência adicional de que a renda familiar mensal bruta não ultrapasse três salários-mínimos por pessoa. Na modalidade P-Fies, o teto é de cinco salários-mínimos. Segundo o MEC, há possibilidade de uma lista de espera, com adesão entre 6 de agosto e 9 de setembro.