Queda de avião de pequeno porte em SP deixa um morto e seis feridos

Agência Brasil

Sete pessoas estavam a bordo do avião de pequeno porte que caiu por volta das 18h no Aeroporto de Campo de Marte, na zona norte da cidade de São Paulo. O piloto da aeronave, que ficou preso nas ferragens, morreu. Seis homens foram socorridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que administra o aeroporto, informou que o acidente ocorreu durante um procedimento de arremate, quando o piloto aborta um procedimento de pouso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve um princípio de explosão ao tocar o solo. Dez viaturas da corporação e o helicóptero Águia foram enviados ao local.

Dois sobreviventes foram levados para a Santa Casa, um deles com trauma de abdômen e outro com trauma cranioencefálico leve. Dois passageiros foram encaminhados para hospitais particulares, o São Camilo e o San Paolo, com ferimentos na cabeça. Outro sobrevivente foi encaminhado para o Hospital Mandaqui. O passageiro que estava ao lado do piloto e que também ficou preso entre as ferragens foi socorrido por helicóptero e levado ao Hospital das Clínicas.

O avião de matrícula PPSZN é um bimotor com capacidade para sete passageiros fabricado pela Hawker Beechcraft, que pertence à empresa Videplast. De acordo com o registro na Agência Nacional de Avião Civil (Anac), o avião foi fabricado em 2008 e estava em estado regular.