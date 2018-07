Defesa Civil descarta riscos de inundação em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul

Alagamento fez com que famílias tivessem de ser removidas de suas casas no Estado Defesa Civil RS/Divulgação/JC

Mesmo com as fortes chuvas que marcaram a semana no Rio Grande do Sul, a Defesa Civil desconsiderou a possibilidade de inundações devido à elevação dos níveis dos rios. Segundo o órgão, o acúmulo de água registrado nos últimos dias não chega a apresentar chances de enchentes ou riscos às comunidades que residem nos entornos.

A Defesa Civil diz estar monitorando a situação e os níveis registrados na quarta-feira (25) em rios de quatorze municípios gaúchos que apontaram elevação; ainda assim, nenhum havia chegado a níveis considerados passíveis de alerta. Já na manhã desta quinta-feira (25), a situação foi observada apenas no Rio Caí, presente no município de Montenegro e São Sebastião do Caí. A medição foi de 7,61 metros, sendo que em 10 metros o rio transborda.

Além deste, o Rio Taquari no município de Estrela apresentou situação mais crítica, requisitando atenção redobrada. Na Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC) 3, duas famílias foram conduzidas para abrigo municipal em razão de alagamento na região do Piqueri, em Cachoeira Do Sul. Com a previsão de diminuição das chuvas nos próximos dias em todo o Estado, a tendência é que os níveis reduzam ainda mais e voltem aos poucos à normalidade.