Operação na Rocinha no Rio de Janeiro entra no segundo dia

Agência Brasil

A Polícia Militar e as Forças Armadas prosseguem nesta quinta-feira (26) com uma operação na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. A ação foi iniciada na manhã de ontem (25) por equipes do Comando de Operações Especiais, na Rocinha e no Vidigal.

Também participam agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), unidade que coordena uma ocupação permanente na Rocinha desde setembro de 2012. As tropas foram acionadas ontem à tarde para dar apoio à Polícia Militar e cercar a favela. Houve confrontos durante a ação, mas não há informações sobre presos ou feridos.