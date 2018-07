Campanha busca mais roupas infantis e cobertores

O governo do Estado anunciou ontem dados parciais da edição 2018 da Campanha do Agasalho. Desde o início das arrecadações, em junho, a Defesa Civil recebeu 151.800 peças de roupa, 9.910 pares de sapatos, 1.765 cobertores, 1.640 artigos de cama, mesa e banho e 2.825 quilos de alimentos não perecíveis. O número ainda está abaixo da projeção inicial, que estimava uma arrecadação acima de 300 mil unidades.

Os itens já foram repassados a 47 municípios e 27 entidades. No momento, a principal carência envolve roupas infantis e cobertores, cujos estoques estão quase vazios.

Na leitura do chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Alexandre Martins, o número alcançado até o momento é considerado bom, mas é preciso aumentar a coleta de agasalhos. A necessidade ganha maior urgência, na medida em que há previsão de chuva constante e dias frios nas próximas semanas.

A obtenção de roupas para crianças costuma ser um desafio, ao ponto de ser o foco da campanha deste ano, com o tema "O seu guarda-roupa esconde verdadeiros tesouros". De acordo com a Defesa Civil, isso se dá pela opção de muitas pessoas em doar esses itens para amigos e parentes, sem disponibilizá-los para os órgãos públicos.

Em Porto Alegre, as doações podem ser feitas no Centro Administrativo Fernando Ferrari, onde funciona a Central de Doações. Há pontos de coleta também nos órgãos públicos estaduais e em quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, bem como nas unidades do Sesc/Senac e nos supermercados da rede Zaffari.