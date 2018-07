Trabalhadores do Imesf decidem entrar em greve a partir da próxima terça-feira

Em assembleia geral realizada na noite desta terça-feira, os trabalhadores do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf) optaram pela adesão à greve, a partir do dia 31 de julho, por tempo indeterminado. Na semana passada, a categoria paralisou as atividades, causando o fechamento de cerca de 85 dos 140 postos de saúde da Capital.

A reunião foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, pelo Sindisaúde-RS e pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado.

Se apenas os funcionários do Imesf optarem pela greve, o funcionamento dos postos já ficará bastante prejudicado. No entanto, se amanhã os municipários também decidirem paralisar os serviços, as unidades devem fechar completamente. Está prevista, ainda, assembleia do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers).