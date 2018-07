Capital divulga normas para utilizar a orla do Guaíba

Com o movimento intenso registrado aos fins de semana no trecho revitalizado da orla do Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro, a prefeitura de Porto Alegre divulgou uma lista de 11 normas para a utilização da área, definidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade. Entre as determinações estão a proibição de churrascos e fogueiras, de alto-falantes ou aparelhos amplificadores de som e da circulação de vendedores ambulantes. Entrar na água ou banhar-se no lago também não é permitido.

Além das determinações listadas, a Guarda Municipal controla o acesso ao mirante Olhos Atentos, que tem capacidade para até 20 pessoas. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) criou uma área para embarque e desembarque de veículos particulares, táxis e transporte por aplicativos, na avenida Loureiro da Silva, próximo à Câmara de Vereadores.

Devido à proibição dos vendedores ambulantes, bebidas e alimentos podem ser adquiridos apenas nos quatro pontos delimitados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Nos locais, trabalham apenas comerciantes previamente cadastrados e que atendem às normas de segurança alimentar.