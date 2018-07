Fiscalização apreende 216 kg de carne irregular em estabelecimento de Porto Alegre

Paulo Egídio

Uma fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) apreendeu 216 kg de carne imprópria para o consumo em um depósito clandestino no bairro Santa Tereza, na zona sul de Porto Alegre. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (24.) e o estabelecimento, que estava em nome de Selma Dal Sotto, foi interditado.

A casa de carnes, que não tinha alvará de funcionamento ou registro junto à Vigilância Sanitária, fica na mesma rua de um outro estabelecimento, já interditado em 2015. Alguns rótulos encontrados eram utilizados pelo antigo entreposto, e o funcionário encontrado no local também trabalhava no empreendimento fechado há três anos.

Além da falta da documentação, o SIM autuou o estabelecimento pela falta de carimbo de inspeção, por ter o registro para atividade vencido e por não atender aos requisitos sanitários.

A denúncia sobre as irregularidades no local partiu do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) que, em uma fiscalização de rotina realizada no dia 3 de julho, constatou que a manipulação de produtos de origem animal era feita em condições inadequadas e sem a licença de registro.

De acordo com o coordenador de fiscalização da entidade, Mateus Lange, a informação de que o entreposto teria mudado de local partiu de pessoas da região. “Visitamos o estabelecimento durante uma fiscalização de rotina e não o encontramos no endereço cadastrado. Fomos informados que estaria funcionando neste outro local e constatamos as instalações inadequadas”, relatou Lange.

Além da interdição, o depósito foi autuado pelo CRMV pela falta de responsável técnico. A Delegacia de Proteção aos Direitos do Consumidor, Saúde e da Propriedade Intelectual, Imaterial e Afins (Decon) também abriu investigação sobre o caso.