Motoristas de aplicativos protestam após assassinato de mais um colega

Motoristas que trabalham com aplicativos de transporte individual fizeram uma carreata ontem, em Porto Alegre, em protesto pela morte do colega Sidney Moreira, de 41 anos. Ele foi o 13º motorista assassinado em dois anos na Região Metropolitana. Os manifestantes partiram do Largo Zumbi dos Palmares, na região central, rumo ao cemitério Jardim da Paz, no bairro Agronomia, onde ocorria o velório e o enterro de Moreira.

Reflexo da mobilização, o trânsito das avenidas Loureiro da Silva, João Pessoa, Azenha e Ipiranga ficou congestionado. Além da manifestação de luto, representada por uma faixa preta nos retrovisores, os motoristas protestaram contra o prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior, e pediram por mais segurança. "Essa conta é sua, Marchezan", foi escrito no vidro traseiro de um automóvel.

Moreira estava desaparecido desde sexta-feira, após realizar uma corrida pelo Uber. Seu corpo foi encontrado no domingo, em uma região pouco movimentada de Viamão. Morador de Alvorada, ele deixou a esposa e uma filha.