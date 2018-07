Força Nacional fica por mais 180 dias em Porto Alegre

As tropas federais estão no Estado desde o segundo semestre de 2016 JC

A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer mais 180 dias em solo gaúcho. A confirmação ocorreu nesta segunda-feira (23), em reunião do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, em Brasília. A oficialização, porém, só ocorre após a publicação no Diário Oficial da União, ainda sem data definida.

As tropas federais estão no Estado desde o segundo semestre de 2016, e sua permanência vem sendo constantemente prorrogada. De acordo com o governo gaúcho, a principal atuação é em áreas consideradas conflagradas, em um trabalho integrado com as polícias locais. Outra atribuição é a participação em ações de visibilidade, como forma de ampliar a sensação de segurança da população. Contudo, a reportagem do Jornal do Comércio não constatou a presença de tropas federais em vários deslocamentos nos últimos dias pelas ruas e avenidas da Capital.

Por meio de assessoria, o secretário estadual de Segurança Pública, Cezar Schirmer, celebrou a prorrogação, afirmando que a presença federal é um "diferencial estratégico" em Porto Alegre, permitindo que o efetivo da Brigada Militar seja direcionado para outros pontos do sistema de segurança. Em abril, houve renovação da tropa que atua em território gaúcho. Conforme a pasta, cerca de 130 integrantes da Força Nacional estão atuando no Estado.