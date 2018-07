Inscrições do Fies são prorrogadas até a noite de hoje

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre deste ano. Agora, os interessados têm até as 23h59min de hoje para inscrição no programa federal, que oferece 155 mil vagas - 50 mil na modalidade juro zero.

A decisão ocorre após o MEC constatar que havia apresentado aos inscritos cursos com vagas que não existiam. Segundo o ministério, foram enviados alertas por e-mail e mensagem de texto a todos os estudantes prejudicados, e quem se inscreveu nesses cursos inválidos terá chance de refazer o processo. Os que não realizarem a correção terão o cadastro cancelado automaticamente.

Até a manhã de ontem, mais de 170 mil inscrições haviam sido concluídas. Podem concorrer a uma das vagas no programa os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e obtiveram média igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas, além de não zerar a redação. Outra condição é ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários-mínimos - na modalidade P-Fies, o teto é de cinco salários-mínimos. O resultado da seleção será conhecido no dia 30 de julho, e os beneficiados terão até 3 de agosto para efetivar a contratação do financiamento.