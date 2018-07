Motoristas de aplicativos protestam após morte de colega na Região Metropolitana

Motoristas que trabalham com aplicativos de transporte individual fizeram uma carreata nesta segunda-feira (23), em Porto Alegre, em protesto após a morte do colega Sidney Moreira. Os manifestantes partiram do Largo Zumbi dos Palmares, na região central, rumo ao cemitério Jardim da Paz, no bairro Agronomia, onde ocorre velório e enterro de Moreira.

Reflexo da mobilização, o trânsito das avenidas Loureiro da Silva, João Pessoa, Azenha e Ipiranga ficou congestionado. Além da manifestação de luto, representada por uma faixa preta nos retrovisores, os motoristas protestaram contra o prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior, e pediram por mais segurança. “Essa conta é sua, Marchezan”, foi escrito no vidro traseiro de um automóvel.

Moreira estava desaparecido desde a sexta-feira (20), depois de realizar uma corrida pelo app Uber. Seu corpo foi encontrado neste domingo (22), em uma região pouco movimentada de Viamão. Morador de Alvorada, ele deixou a esposa e uma filha de sete anos.