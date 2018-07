Semana começa chuvosa e fria em todo o Estado

A trégua dada pela chuva nos últimos dias será interrompida a partir de hoje no Rio Grande do Sul. A instabilidade que chega permanece pelo menos até quinta-feira, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura, que também subiu na semana passada, volta a cair, encerrando o breve veranico de julho e trazendo o inverno de volta ao Rio Grande do Sul.

O frio, na verdade, já retornou na sexta-feira. Na madrugada de domingo, Porto Alegre registrou a temperatura mais baixa deste inverno, de 5,3 graus. Já a temperatura mínima do Estado, de 0,1 graus, foi registrada em Serafina Côrrea. Houve geada nas cidades de Bom Jesus, Santa Maria, Cambará do Sul, Bagé, Pelotas e Santa Vitória do Palmar. E, de acordo com a Metsul Meteorologia, o bairro Serraria, na Capital, também registrou um episódio de geada.

Para hoje, são esperadas temperaturas que variam entre 6 e 24 graus. Deve chover em todo o Estado, inclusive em Porto Alegre, onde as marcas variam entre 11 e 17 graus. Para amanhã, há previsão de frio e chuva - na Região Sul, deve gear. A temperatura oscila entre 3 e 24 graus. Na Capital, varia entre 7 e 15 graus. O cenário chuvoso se repete na quarta e na quinta-feira, para quando são esperadas pancadas de chuva e trovoadas. Na quarta-feira, as temperaturas variam entre 6 e 24 graus no Estado, e entre 12 e 18 na Capital. Já na quinta-feira, a máxima será de 25 graus, e a mínima, de oito. Na Capital, a temperatura sobe um pouco, com máxima de 20 graus e mínima de 12.