Veja os cinco textos mais lidos da semana no site do JC

Falta de bibliotecários, gasolina sem imposto nos postos, entrevista com Olívio Dutra e projeto de energia eólica estão entre os assuntos que geraram mais interesse Fotos Arquivo/JC

Confira os cinco textos mais lidos e comentados do site do Jornal do Comércio entre os dias 15 e 20 de junho: