Licença para obras no Pontaldo Estaleiro será entregue hoje

A prefeitura de Porto Alegre entrega hoje a licença de instalação para o início das obras do Complexo Pontal, na Zona Sul de Porto Alegre. O local, onde antes funcionava a construtora de navios Estaleiro Só, será sede de um empreendimento com lojas, restaurantes, centro médico e escritórios, entre outras instalações.

O documento estabelece condições e restrições em aspectos como poluição hídrica, atmosférica e sonora, além de cuidados com a fauna silvestre. Também será exigido o cumprimento de padrões para preservação do patrimônio histórico existente no local, além de critérios específicos para carga e descarga, terraplanagem, drenagem superficial e contenções.

O Complexo Pontal será conduzido pelas construtoras Melnick Even e BMPar. Entre as contrapartidas está a doação e a urbanização de uma praça pública ao longo da orla, além da instalação de arquibancadas, mirantes, pier e pista de caminhada, entre outras facilidades.

Está prevista a abertura de vagas para estacionamento, além de um memorial do Estaleiro Só. O parque deverá ser entregue até dezembro de 2020, com conclusão do complexo até agosto de 2021.