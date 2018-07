Chuva paralisa Trensurb e deixa o trânsito caótico

Quem teve que se deslocar em Porto Alegre ontem precisou de muita paciência. A chuva, que caiu de forma constante durante quase todo o dia, alagou ruas, causando transtornos no trânsito. Uma das muitas descargas elétricas que ocorreram na região fizeram com que o Trensurb ficasse desativado durante quase cinco horas - entre 7h50min e 12h30min, dificultando ainda mais a vida de quem vinha da Região Metropolitana.

Ao final da tarde, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrava 17 pontos de acúmulo de água em vias da Capital. A partir de hoje, a expectativa é que o aguaceiro dê um alívio, com tempo mais seco pelo menos até sexta-feira.

De acordo com a assessoria de imprensa da Trensurb, um raio atingiu a rede elétrica entre as estações Fátima e Canoas, por volta das 6h45min de ontem. A descarga aconteceu no instante em que um trem passava, sem passageiros, no sentido Norte. O raio causou o rompimento de um isolador, que faz parte da estrutura que leva eletricidade para os trens operarem. O incidente forçou os vagões a circularem em via única no trecho, causando atrasos. A situação piorou pouco antes das 8h, quando um trem teve falha entre as estações Niterói e Fátima, bloqueando também a outra via e interrompendo totalmente a circulação.

Usuários reclamaram da falta de explicações aos que aguardavam nas estações, o que causou momentos de nervosismo. Além dos reparos, a dificuldade no reboque do trem parado também atrasou a normalização do serviço. O transporte só voltou a funcionar por volta das 12h30min.

A lentidão foi a tônica nas ruas e avenidas de Porto Alegre, em especial nos horários de pico. Trechos da Terceira Perimetral e das avenidas Sertório, Ipiranga, Voluntários da Pátria, Assis Brasil, Farrapos e A.J. Renner, entre outras, tiveram acúmulo de água. Algumas vias chegaram a apresentar bloqueio parcial em determinados pontos. Na Osvaldo Aranha, o problema foi o surgimento de um buraco no asfalto, que complicou o trânsito nas proximidades da Ramiro Barcelos. Na Zona Sul, a rua Tamandaré foi totalmente interrompida pelo acúmulo de água, enquanto a Coronel Marcos e a Icaraí apresentaram bloqueio parcial.

Outro problema foi o número de semáforos que pararam de funcionar. Vias como as ruas Dom Pedro II e José do Patrocínio e as avenidas João Goulart, Borges de Medeiros (esquina com a Demétrio Ribeiro), Carlos Gomes, Diário de Notícias, Otto Niemeyer (cruzamento com Cavalhada) e Bento Gonçalves apresentaram problemas do tipo, o que deixou o trânsito ainda mais pesado.