Rio Grande do Sul aguarda prorrogação da presença da Força Nacional

O governo gaúcho aguarda definição sobre a prorrogação da permanência da Força Nacional de Segurança Pública no Rio Grande do Sul. O pedido já foi feito pelo Estado, e o governador José Ivo Sartori reforçou junto ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, nesta terça-feira (17) em Brasília, a expectativa sobre a continuidade dois dos policiais.

A assessoria do ministro disse que Jungmann vai aguardar a análise técnica sobre o pedido para se manifestar. Caso seja acatada, será a segunda prorrogação da presença da Força Nacional no Estado, com maior presença em Porto Alegre. A última renovação ocorreu no fim de 2017 e valia até junho passado. Hoje cerca de 130 integrantes da Força estão em Porto Alegre e em

No encontro, Sartori também tratou da licitação do presídio federal previsto para Charqueadas e da liberação de recursos para reaparelhamento da Brigada Militar e investimentos em inteligência. Estariam pendentes R$ 34 milhões. O presídio federal está orçado em R$ 42 milhões e terá 208 vagas. Os detentos deverão vir de diferentes estados e serão principalmente líderes de facções.