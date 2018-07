Temporal causa transtornos em Porto Alegre

O temporal que despenca em Porto Alegre desde o começo da manhã desta terça-feira (17) causa transtornos em diversos pontos do trânsito. Avenidas e ruas em muitas regiões têm alagamentos que exigem mais atenção dos motoristas. Pedestres precisam cuidar para não levar banho de água de carros que passam sobre alagamentos.

A EPTC informa no Twitter sobre acúmulo na Zona Leste da Capital. Um deles fica na rua Anita Garibaldi com Campos Sáles, sentido sul/norte. Também na avenida Sertório, na Zona Norte, uma das pistas tem muita água na pista rumo ao Centro.

Um grande alagamento se formou na rua Santo Antônio esquina com a avenida Farrapos, no sentido para o Centro. Também há dificuldades no Túnel da Conceição e também no fluxo da avenida Legalidade, na saída da Capital. A chegada a Porto Alegre pela região também ficou bastante lenta, pois muitos motoristas que pegariam o trem tiveram de optar por carro devido aos problemas na Trensurb