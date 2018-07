Trensurb fecha estações devido a problema técnico

Bruna Oliveira e Patrícia Comunello

Atualizada às 12h32min

Os trens metropolitanos da região de Porto Alegre voltaram a circular às 12h30min, informou a Trensurb em seu Twitter. A estatal informou que reabriria as estações para que os usuários pudessem acessar o transporte, após ficar toda a manhã desta terça-feira (17) com operação precária e até parada.

Os usuários enfrentaram transtornos devido a um raio que teria atingido a rede elétrica do serviço durante o temporal em Porto Alegre. Todas as estações foram fechadas devido à falha técnica, e a circulação foi interrompida até que o problema fosse resolvido. Cerca de 180 mil pessoas utilizam diariamente o serviço entre Porto Alegre e Novo Hamburgo.

A falha começou por volta das 6h45min. A empresa informou que os trens estavam operando em via única entre as estações Canoas e Fátima. Por volta das 7h50min, no entanto, um trem apresentou problemas no trecho, interrompendo toda a operação. Com a paralisação total do transporte, as estações de Porto Alegre e das cidades da Região Metropolitana são afetadas.

Nas redes sociais, usuários relatam que as plataformas estão lotadas e reclamam de longa espera dentro dos trens até que o problema seja resolvido. De acordo com a Trensurb, o Aeromóvel está operando normalmente.

Com as dificuldades do trem, a diarista Angélica Farias de Abreu perdeu a faxina que faria nesta terça-feira em uma residência em Porto Alegre. Ela ganharia R$ 150,00 para fazer o trabalho, mas como não chegaria a tempo, a cliente cancelou. "Teria de chegar até as 8h30min, mas fiquei uma hora e meia dentro do trem", conta Angélica, que reside em Canoas.

Ela embarcou no trem na estação central da cidade da Região Metropolitana às 7h30min. A estação estava fechada, mas chegou um último trem lotado. "Me empurrei para dentro, ficamos como em lata de sardinha", descreve ela. Até as 9h, foi um para e anda a cada estação, e com pouca explicação do que estava ocorrendo. "Pelo sistema de som do trem, o maquinista avisava que ia ficar parado e pedia paciência."

Sem a faxina do dia, que seria a primeira da semana, a diarista desembarcou na estação da Rodoviária em Porto Alegre e a preocupação passou a ser outra, já que não poderia voltar de trem para casa. A estação foi fechada. "Vou ver quanto é a passagem do ônibus e catar moedas para pagar", indigna-se a passageira.